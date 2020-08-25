Объявлены сроки появления нового KIA Sorento в России

Новый KIA Sorento начали собирать на калининградском «Автоторе». Кроссовер построен на новой фирменной платформе N3.

Благодаря ей, модель стала на 10 мм шире Sorento предыдущего поколения. Колесная база также выросла — на 35 мм, растянувшись до 2 815 мм. Общая габаритная длина стала больше на 10 мм по сравнению с предшественником и составила 4 810 мм. Высоту автомобиля увеличили на 10 мм — до 1700 мм.

О конкретных комплектациях машины для российского рынка KIA Motors пока не сообщает. Однако уже сейчас точно известно, что в линейке будет представлена машина с 2,2-литровым 199-сильным дизелем семейства Smartstream и восьмиступенчатым «роботом» DST.

Запуск кроссовера KIA Sorento четвертого поколения на российском рынке намечен на четвертый квартал 2020 года.