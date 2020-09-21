Власти не дали денег на электромобиль Zetta, но им заинтересовались в Европе

Фото производителя.
Компания «Зетта», которая работает над проектом российского электромобиля, провела переговоры со словацкой Beta-Car s. r. o. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», отечественная техника заинтересовала европейцев.

Напомним, что российский стартап по производству электрокаров Zetta не смог получить бюджетный займ. На завершение работ компания просила 100 000 000 рублей под 1% годовых на пять лет из Фонда развития промышленности. Однако экспертный совет фонда отказал компании.

В итоге из-за отсутствия финансирования перспективы проекта стали туманными: начать производство батарейной модели планировалось до конца этого года, но теперь сроки однозначно будут пенесены.

Теперь проекту вроде бы могут помочь европейцы. Между генеральным директором ООО «Зетта» Денисом Щуровским и собственником компании Beta-Car s. r. o Бониславом Доневым состоялись онлайн-переговоры. Стороны обсудили возможные поставки электромобилей российского производства на рынок Словакии. Правда, возникают некоторые сомнения. Что Zetta хочет поставлять в Европу, если на доделку электромобиля City Modul 1 нет денег?

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21 сентября 2020
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