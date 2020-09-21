Власти не дали денег на электромобиль Zetta, но им заинтересовались в Европе

Напомним, что российский стартап по производству электрокаров Zetta не смог получить бюджетный займ. На завершение работ компания просила 100 000 000 рублей под 1% годовых на пять лет из Фонда развития промышленности. Однако экспертный совет фонда отказал компании.

В итоге из-за отсутствия финансирования перспективы проекта стали туманными: начать производство батарейной модели планировалось до конца этого года, но теперь сроки однозначно будут пенесены.

Теперь проекту вроде бы могут помочь европейцы. Между генеральным директором ООО «Зетта» Денисом Щуровским и собственником компании Beta-Car s. r. o Бониславом Доневым состоялись онлайн-переговоры. Стороны обсудили возможные поставки электромобилей российского производства на рынок Словакии. Правда, возникают некоторые сомнения. Что Zetta хочет поставлять в Европу, если на доделку электромобиля City Modul 1 нет денег?