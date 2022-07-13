Voyah — новая автомобильная марка выходит на российский рынок

О готовящихся планах по захвату авторынка России поделился с РИА «Новости» директор по продажам Voyah Лю Чжаньшу. По его словам, первой ласточкой станет кроссовер Voyah Free на электротяге. Неужели китайцы и правда думают, что нашему брату так нужны «электровозы»? Впрочем, не суть.

Премьера должна состояться в 2023 году. Ориентировочный ценник на модель — 3 000 000 рублей. Хотя к моменту появления прайс наверняка окажется много выше.

Что же за свои деньги получит покупатель? Пятиметровый SUV обладает полным приводом и электрической силовой установкой, выдающей без малого 500 сил! Круто? Еще как!

Скажем больше: в арсенале Voyah Free, помимо прочего, имеются пневмоподвеска, функция активации автомобиля по чертам лица водителя, высокоскоростной интернет, точечный массаж, ионизатор воздуха и куча умной электроники.

Очевидно, что китайцы выводят свою новинку исключительно имиджа ради. Ведь, как известно, массовым спросом электрокары у нас не пользуются. И в скором времени пользоваться не будут. А уж тем более дорогие…