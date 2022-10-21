В России уменьшился средний размер автокредита

В нем, в частности, были изучены данные 4000 кредиторов, передающих информацию в НБКИ. Согласно им, в сентябре 2022 года средняя величина выданного кредита на покупку авто составила 1,15 млн. рублей: на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным показателем за август 2022 года. Тогда он составил 1,19 млн. рублей. Напомним, что в феврале 2022-го средний объем автокредита составлял 1,35 млн. рублей. Таким образом, на данный момент снижение составило 15,1% от февральского уровня.

Максимальное падение «сентябрьского» размера автокредита зафиксировано в Ставропольском крае (−10,1%), в Тульской (−9,8%), Оренбургской (−7,4%) и Омской (−7,4%) областях. В Краснодарском крае он снизился чуть меньше — на 6,8%. В Москве и Санкт-Петербурге средний объем кредита при покупке машины уменьшился умеренно — на 2,6% и 1,9% соответственно.

Зато в ряде регионов средний размер автокредита увеличился: в Тюменской области на 3,5%, в Пермском крае на 3,4% и в Саратовской области — на 3,3%. Эксперты связывают сложившуюся динамику с тем, что в структуре продаж на российском авторынке большую долю стали занимать относительно недорогие модели отечественных брендов, а также подержанный автотранспорт.