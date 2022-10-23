Трейд-ап вместо трейд-ин, или Когда «Беломор» лучше «Мальборо»

К привычному термину трейд-ин они добавили новый — трейд-ап. Оказывается, это обмен одного окурка на другой окурок — обмен своих обносков на чужие в надежде, что для тебя кто-то сохранил обноски в лучшем состоянии…

Рассказывая себе и другим о катастрофе, дилеры продолжают игру в заграничную респектабельность, поэтому вместо склада у них — сток, вместо артели по поиску обносков — команды специалистов и экспертов, вместо ковыряния в пепельнице — ставка на развитие собственного выкупа для привлечения необходимого трафика. За пеленой слов паника не столь очевидна?

Еще недавно это были дилеры, торговавшие новыми авто, а сейчас их мечта — чужие стоптанные ботинки по сходной цене без дырок в подметках, добытые на единственной для всей отрасли площадке — аукционе CarPrice.