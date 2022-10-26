В России стартовали продажи электромобиля Evolute i-PRO

Компания «Моторинвест» официально объявила о старте российских продаж электромобилей бренда Evolute. Моделью-пионером стал седан i-PRO. Фирма сообщает, что машины уже есть в наличии у официальных дилеров бренда. Известно, что на данный момент дилерская сеть Evolute развернута в шести российских регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Краснодаре. В ближайшее время торговать Evolute начнут в Ростове-на-Дону, Сочи и Симферополе. Рекомендованная розничная цена установлена на уровне 3 млн. рублей.

Напомним, что под этим названием на производстве «Моторинвеста» в Липецкой области собирают китайский электромобиль Dongfeng Aeolus E70, но с «российским» логотипом. Сей «поднебесный» электрокар создан на базе японской «электрички» Nissan Bluebird Sylphy G11. Evolute i-PRO приводит в движение синхронный электродвигатель пиковой мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм. Заявленная максимальная скорость i-PRO — 145 км/ч. Емкость батареи — 53 кВт.

Производитель утверждает, что при расходе в 12,62 кВт на 100 км пути, ее запаса энергии хватит на 433 км. Evolute i-PRO оснащен разъемом CCS Combo Type 2. Время быстрой зарядки машины постоянным током мощностью в 45 кВт с 20% до 80% емкости батареи занимает 35 минут. Медленная зарядка переменным током мощностью 7кВт с 5% до 100% потребует не менее 7,5 часов.