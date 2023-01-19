На помойку истории: вышла финальная серия спорт-купе Aston Martin DBS

Компания Aston Martin объявила о выпуске финальной серии своего спорт-купе Aston Martin DBS, которая получила недвусмысленную приставку 770. И тут все просто: 5,2-литровый V12 с двумя турбинами на прощанье «разогнали» до 770 л. с. Оставив крутящий момент на уровне 900 Нм. Для этого пришлось доработать систему впуска и зажигания. Традиционный для бренда 8-ступенчатый автомат ZF также претерпел изменения в части программного обеспечения. Хотя разгон до 100 км/ч в варианте кабриолета остался на прежнем уровне — 3,4 секунды. А если умножить эту цифру на 100, то получим максимальную скорость авто.

Конечно же, бпроизводитель не забыл о дизайне и аэродинамике. Благодаря увеличению жесткости кузова и доработке подвески, машина будет управляться еще лучше. Правда, ощутить это сумеют немногие. Поскольку всего будет выпущено 499 экземпляров DBS 770 и здесь магия цифр отсутствует. При этом, все спорт-купе уже нашли своих владельцев. И тут, по мнению портала «АвтоВзгляд», Aston Martin лучше не затягивать с производством. Поскольку обычно такие суперкары приобретают люди в возрасте. То есть в наше странное время некоторые могут и не дождаться своего экземпляра. Кстати, может быть именно из-за возрастной аудитории динамика разгона DBS 770 осталась на прежнем уровне.

А в свете зеленой эволюции бренда, любопытна дальнейшая судьба запущенного в 2004 году завода компании в Германии — Aston Martin Engine Plant (AMEP), на котором производятся их двигатели внутреннего сгорания.