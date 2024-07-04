Это позор: где и как собирают популярные китайские кроссоверы для России

Китайский автопром теперь и пока — наше все. В сегменте до трех миллионов рублей, который ныне считается средним классом, выбирать из других производителей не получится — параллельный импорт всегда обойдется дороже. Оценить же машины из Поднебесной в прикладном ключе довольно сложно — опыт еще не накоплен, не накручено должное количество километров на колеса. Зато можно сравнить процесс сборки машин старых брендов и, условно, новых — конвейер даст ответы на многие вопросы. Благо, такая возможность представилась. Подробности — на портале «АвтоВзгляд», побывавшем на завода Chery.

Штаб-квартира компании Chery, одного из самых популярных китайских автобрендов в России, находится на берегу реки Янцзы в городе Уху, небольшом по китайским меркам и отдаленном от центров принятия решений. С местного конвейера, запущенного в 2001 году, сошли все «легенды»: и QQ, и Tiggo, и «первый блин комом» Amulet.

Никто уже и не вспомнит те первые машины, невыносимо схожие внешне и технически с известными моделями популярных марок. Сегодня все совсем иначе, хотя прошло-то менее пятнадцати лет. Прогресс, который виден даже с завязанными глазами.

Размах китайского завода, конечно, впечатляет: здесь находится и центр разработок, и научная база, и даже некий внутренний институт марки. А вот сам конвейер, с которого сходят Chery и Jaecoo для российского рынка, а так же вот-вот сойдет Exlantix, не удивил: он ничем не отличается от европейских, японских и даже, внимание, российских аналогов.

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Ровно тоже самое: более того, несмотря на заявления о наличии собственных, сделанных в Китае, роботов, большинство механизмов — японские. Как и везде. Впрочем, некоторые отличия все же есть.

Например, идеология тойотовского кайдзена, возведенного автопроизводителями до уровня чуть выше Олимпа, здесь попрана чуть более, чем полностью: никаких остановок производства и никаких шнурков, тормозящих конвейер. Табу!

Машины должны сходить с нитки ежеминутно, а за качеством следит искусственный интеллект, выявляя недобросовестных сотрудников и тут же внося их в «черный список». Потом фотография провинившегося публикуется на огромном экране: позор!

Фото портала АвтоВзгляд.

По цехам везут детали «самобеглые» повозки, следующие по заранее заложенному алгоритму. Могучая механическая рука легко крутит кузова, которые в собранном виде отправляются на «купание» в ванны, а потом — в малярную камеру.

Роботы — роботами, но и сварных дел мастерам на конвейере «Чери» место нашлось: некоторые точки проваривают вручную, что, видимо, актуальнее, быстрее и дешевле. Инновационно? Скорее нет. Обыкновенно.

Обычная, ничем не примечательная нитка конвейера, которая не вызовет пиетета ни у работников, но у специалистов, ни даже у того, кто просто бывал на других аналогичных предприятиях. Здесь, повторим, делают машины точно так же, как и на сотнях предприятий по всему земному шарику.

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Удивительно, но инновационности, гениальности и «уличной магии» в происхождении этого предприятия с крайне востребованным в России продуктом тоже нет: его так же, как и многие заводы у нас, построили на базе заимствованных технологий, купив конвейер в сборе с закрытого европейского завода «Форд».

Затем — развивали, привлекая иностранных специалистов. Было? Было. Но у китайцев есть результат — их модели уже становятся тем базисом, что берут за основу и ставят на конвейер в России: в Питере «локализован» Tiggo 7 Pro и готовится к аналогичной процедуре с «восьмеркой».

Экспорт автомобилей — это одно, а технологий — совсем иное. Другие деньги. Другой уровень. Напомню, что чудовищный, с какой стороны не взгляни, Amulet сняли с производства в 2010 году. Прошло всего 14 лет. И вот этот неоспоримый факт уже удивляет.