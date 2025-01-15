Максим Соколов заявил, что АВТОВАЗ достиг технологического суверенитета

Иными словами, подчеркнул г-н Соколов, вверенное ему предприятие добилось технологического суверенитета, что позволяет уверенно чувствовать себя на рынке даже в нынешних непростых условиях. Цифры успеха, конечно, лукавые, ведь значительная часть комплектующих хотя и действительно выпускается на территории России, но по-прежнему из импортных комплектующих. А, скажем, те же КП для ряда моделей LADA — и вовсе завозятся в сборе. Но так или иначе, но в целом продажи автозавода действтельно неплохиТак, из более чем полумиллиона машин, выпущенных АВТОВАЗом в прошлом году, своих хозяев нашли почти все.
При этом наиболее востребованной по-прежнему остается «Гранта», разошедшаяся в количестве 205 622 штук, занимая 12% рынка. На втором месте — «Веста» с рыночной долей 7,3% и реализованными 123 456 экземплярами. Замыкает ТОП-3 «вазовских» продаж семейство «Нива» — продано 100 852 внедорожника. Любопытно при этом, что совсем недавно перезапущенный «Ларгус» уже сумел найти 22 192 владельцев.
Увы, но при всех успехах АВТОВАЗ в целом занял в минувшем году только 27% рынка. Г-н Соколов винит в этом агрессивных китайских автостроителей, которые, по его словам, своими «горячим» действиями, когда скидки на отдельные их модели достигали 800 000-1 000 000 рублей, сильно ударили и по тольяттинскому автогиганту.
При этом топ-менеджер уверен, что при поддержке Правительства РФ будет использован «весь арсенал средств для поддержки АВТОВАЗа в частности и всего отечественного локализованного автопрома в целом». И хотя Максим Юрьевич прекрасно понимает, что в результате такой поддержки из России наверняка уйдет значительное число «поднебесных» брендов, однако в качестве «компенсации» обещает всяческую помощь тем дилерам, которые в итоге китайского могут остаться не у дел.