Максим Соколов заявил, что АВТОВАЗ достиг технологического суверенитета

Сегодня с тольяттинских конвейеров сходит по одному автомобилю каждые 25 секунд. Звучит, согласитесь, красиво. При этом выпускаемые волжанами модели пользуются приличным спросом даже на фоне заполонивших российский авторынок «китайцев». Но самое главное, по словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова то, что, во-первых, наши LADA не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, а во-вторых, на 95% состоят из отечественных компонентов.

Иными словами, подчеркнул г-н Соколов, вверенное ему предприятие добилось технологического суверенитета, что позволяет уверенно чувствовать себя на рынке даже в нынешних непростых условиях. Цифры успеха, конечно, лукавые, ведь значительная часть комплектующих хотя и действительно выпускается на территории России, но по-прежнему из импортных комплектующих. А, скажем, те же КП для ряда моделей LADA — и вовсе завозятся в сборе. Но так или иначе, но в целом продажи автозавода действтельно неплохиТак, из более чем полумиллиона машин, выпущенных АВТОВАЗом в прошлом году, своих хозяев нашли почти все.

При этом наиболее востребованной по-прежнему остается «Гранта», разошедшаяся в количестве 205 622 штук, занимая 12% рынка. На втором месте — «Веста» с рыночной долей 7,3% и реализованными 123 456 экземплярами. Замыкает ТОП-3 «вазовских» продаж семейство «Нива» — продано 100 852 внедорожника. Любопытно при этом, что совсем недавно перезапущенный «Ларгус» уже сумел найти 22 192 владельцев.

Увы, но при всех успехах АВТОВАЗ в целом занял в минувшем году только 27% рынка. Г-н Соколов винит в этом агрессивных китайских автостроителей, которые, по его словам, своими «горячим» действиями, когда скидки на отдельные их модели достигали 800 000-1 000 000 рублей, сильно ударили и по тольяттинскому автогиганту.

При этом топ-менеджер уверен, что при поддержке Правительства РФ будет использован «весь арсенал средств для поддержки АВТОВАЗа в частности и всего отечественного локализованного автопрома в целом». И хотя Максим Юрьевич прекрасно понимает, что в результате такой поддержки из России наверняка уйдет значительное число «поднебесных» брендов, однако в качестве «компенсации» обещает всяческую помощь тем дилерам, которые в итоге китайского могут остаться не у дел.