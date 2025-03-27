Неготовый продукт: почему у китайского автопрома нет будущего в России

Статистика отказов тех или иных систем, узлов, агрегатов китайских автомобилей день ото дня пополняется все новыми и новыми цифрами и подробностями: в полном соответствии с ростом числа «поднебесных» авто на наших дорогах. Беда только в том, что цифирь эта растет как снежный ком, спущенный с горы, чего никогда не было даже с ранними «корейцами», когда они только «заехали» в Россию, не говоря уж об изделиях европейского, японского и американского автопрома.

Авто из КНР все чаще разочаровывают и разоряют своих владельцев

Иными словами, все говорит о том, что под красивой оберткой авто made in China скрывается не просто полная некомпетентность китайской инженерной школы, гарантирующей беспроблемную эксплуатацию транспортного средства в очень ограниченный период, но и откровенное пренебрежение общемировыми понятиями о том, что представляет собой весь цикл жизни автомобиля. Увы, но главная задача наших новых восточных партнеров от автостроения — тупо продать «четыре колеса», а дальше хоть трава не расти.

Социальные сети пестрят сообщениями о массовом выходе из строя электроники и электрики «китайцев», причем не только в холодное время года. «Глючат» мультимедийные комплексы, водительские ассистенты безопасности, системы бесключевого открытия дверей. Педальные узлы разваливаются, как и коробки передач, лобовые стекла трескаются, сиденья превращаются в груду рухляди от не самых жестких лобовых столкновений, проводка горит.

А таксисты, наматывающие ежегодно десятки тысяч километров, воем воют от слабых подвесок и амортизаторов «чайнакаров», которые им приходится списывать уже после 150 000 км пробега. О таких «мелочах», как тонкое, почти невидимое, ЛКП транспортных средств из КНР, не выдерживающее наших условий эксплуатации (как, впрочем, и вся «жестянка» в целом) после всего выше сказанного и говорить даже как-то смешно.

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Одним словом, недовольство собственников транспортными средствами, произведенными в Поднебесной, уже можно назвать массовым, хотя, учитывая еще относительно недолгий опыт их эксплуатации (глобальная китайская автоэкспансия в РФ началась, по сути, только в 2022-2023 годах) полноценной статистики ремонтов этих самобеглых колясок пока нет.

Но мы ужаснемся, когда она появится. О чем, кстати, говорит и недавно выдвинутое «Национальным автомобильным союзом» (НАС) требование к Росстандарту запретить продажи в России некоторых китайских кроссоверов. Другое свидетельство полного фиаско «китайцев» -- их стоимость на вторичном рынке. Даже годовалое авто реализуется здесь меньше чем за половину первоначальной цены.

И все это великолепное безобразие происходит на фоне и дефицита запчастей к большинству представленных у нас моделей «поднебесных» ТС, и отсутствию мануалов по ремонту, как и самих квалифицированных ремонтников. Но, похоже, проблемы индейцев шерифа не волнуют: китайская сторона не предпринимает никаких шагов пот нормализации ситуации.

Впрочем, более подробно о перечисленных выше и других проблемах «китайцев» в России вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.