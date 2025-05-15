Новый Land Rover Freelander получит платформу Chery

Freelander станет отдельным брендом, подобно другим внедорожникам Land Rover. Возрождать модель решили с помощью «поднебесного» автогиганта Chery, предложившего для этой миссии свою «тележку» T1X. На ней базируется множество машин, включая знакомые россиянам паркетники Jaecoo J7 и Omoda C5.

Как сообщает Autocar, новый Land Rover Freelander планируют перезапустить на рынке в следующем году. Разговоры про китайскую платформу в этом ключе — не новость, но раньше предполагалось, что это будет E0X. Она лежит в основе премиальных моделей Exlantix и Exeed.

Издание допускает, что Freelander в обозримом будущем разрастется до целого семейства. Речь идет о подзаряжаемых, последовательных гибридах и электромобилях. По мнению наших коллег, дебютный автомобиль будет полноприводным 450-сильным гибридом с агрегатами, увеличивающими внедорожный потенциал.

Финансовый директор JLR Ричард Молинье подтвердил Automotive News, что разработкой нового «Фрилендера» в основном займутся представители Chery. В итоге китайский рынок станет для британской марки основным.