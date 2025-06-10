Хорошо известный в России Suzuki Grand Vitara отмечает 20-летний юбилей

Suzuki представила «Гранд Витару» второго поколения в 2005 году. С тех пор внедорожник стал символом комфорта, проходимости и стабильного поведения на дороге. Эта модель и сейчас остается визитной карточкой бренда.

У нас полноприводный «японец» был бестселлером марки до 2016 года

Grand Vitara сумела завоевать популярность не только в нашей стране, но и на родине, в Америке и Европе. Общие продажи на планете превысили миллион штук. Однако россияне встретили автомобиль с особым энтузиазмом. До 2016 года своих владельцев у нас нашли 133 663 экземпляра. Чаще всего жители РФ брали машины с двухлитровым мотором, на них пришлось 67,4% продаж.

История «Гранд Витары» началась в 1998 году. Внедорожник второй генерации продемонстрировали общественности спустя семь лет в рамках международного мотор-шоу во Франкфурте. К основным техническим особенностям относятся встроенная рама, полностью независимая подвеска, дисковые вентилируемые тормоза всех колес и постоянный полный привод. Передачи переключал 4-скоростной «автомат» Aisin. Были доступны версии с тремя и пятью дверями, в линейку двигателей входили агрегаты с фирменной системой изменения фаз газораспределения VVT объемом 1,6, а также 2,0 и 3,2 л.

Позже «Гранд Витара» стала участником раллийных соревнований, а пару лет назад появилась абсолютно новая генерация.

Сейчас Suzuki Grand Vitara не продается в России официально, но ее (только уже не внедорожник, а кроссовер) можно приобрести по «серой» схеме. На классифайдах за модель третьего поколения просят около 3 млн рублей. Он комплектуется 1,5-литровым 105-сильным мотором. Доступны «автомат», передний и полный привод.