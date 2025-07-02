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Компания Bentley представила обновленную эмблему

Новый логотип сохранил узнаваемость, но стал более современным

Компания Bentley впервые за долгое время освежила фирменный логотип. Обновленная эмблема дебютирует на новом концепт-каре, презентация которого запланирована на начало июля. Это пятый редизайн эмблемы за всю 106-летнюю историю производителя.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Компания Bentley представила обновленную эмблему

Сообщается, что разработкой нового логотипа занималась внутренняя команда дизайнеров под руководством Робина Пейджа. Основной задачей было сохранить преемственность с предыдущими версиями, но при этом сделать эмблему более современной и стильной.

Ключевые изменения коснулись формы крыльев — они стали более острыми и динамичными. Исчезли нижние перья под литерой B, что придало логотипу лаконичность. Вдохновлялись художники, работая над проектом, элементами роскошных часов и силуэтами хищных птиц. Эти образы использовали, чтобы подчеркнуть элегантность и мощь новых моделей Bentley.

Несмотря на то, что британская марка приостановила свою деятельность в России еще в 2022-м, на нашем рынке она по-прежнему демонтирует стабильные, но скромные результаты продаж. Так, за первые пять месяцев 2025-го в стране было реализовано 78 автомобилей Bentley, что всего на 1 единицу больше, чем за аналогичный период 2024-го.

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