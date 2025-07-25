В России отзывают почти 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage

Представители компании «Киа Россия и СНГ» уже начали подготовку к уведомлению клиентов. Автовладельцам направят письма или позвонят, чтобы пригласить на бесплатный ремонт в ближайший дилерский центр. В ходе сервисных работ специалисты заменят мультипредохранитель блока HECU и его крышку, что устранит потенциальную проблему.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в России Kia проводит отзывную кампанию, охватывающую 79 884 кроссовера Sportage, проданных с 2010 по 2015 годы. Все работы, связанные с заменой необходимых деталей, будут выполнены за счет компании.

Речь идет о предохранителе, который отвечает за управление тормозной системой — той, что устанавливалась на автомобилях, произведенных на заводе Kia в Словакии. Его нужно заменить для повышения надежности электрической цепи. Без своевременного вмешательства возможны сбои в работе системы, что может повлиять на безопасность вождения.

Для тех, кто не хочет ждать официального уведомления, есть возможность самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под акцию. На сайте Росстандарта опубликован перечень VIN-кодов «отзывных» машин.. Достаточно сравнить идентификационный номер своего авто со списком.