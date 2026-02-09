АВТОВАЗ опроверг заявления о массовых неисправностях LADA Largus

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу автогиганта, «Ларгус» заподозрили в массовом дефекте упрощенного электронного блока управления. Авторы негативных отзывов заявляют, что насчитали два-три десятка подобных случаев, зафиксированными автовладельцами — предпринимателями с крупными автопарками и сервисменами.
Согласно ряду публикаций, хозяева LADA Largus вынуждены появляться на СТО минимум раз в месяц, поскольку ресурс ключевых узлов ощутимо снижен. Проблемы могут быть вызваны в том числе дешевыми запчастями.
Тольяттинцы изучили ситуацию, сосредоточившись на внутренней статистике, а также официальных обращениях россиян в дилерские центры, поскольку только там есть специалисты соответствующего уровня и правильное оборудование для диагностики. В итоге АВТОВАЗ опроверг массовый характер дефектов «Ларгуса».