АВТОВАЗ опроверг заявления о массовых неисправностях LADA Largus

Волжский автогигант проверил данные о жалобах, якобы поступающих на LADA Largus от бизнесменов со всех уголков нашей страны. Согласно сообщениям некоторых СМИ, проблемы с автомобилем появляются уже после 7-20 тыс. км пробега, но это оказалось фейком.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу автогиганта, «Ларгус» заподозрили в массовом дефекте упрощенного электронного блока управления. Авторы негативных отзывов заявляют, что насчитали два-три десятка подобных случаев, зафиксированными автовладельцами — предпринимателями с крупными автопарками и сервисменами.

Согласно ряду публикаций, хозяева LADA Largus вынуждены появляться на СТО минимум раз в месяц, поскольку ресурс ключевых узлов ощутимо снижен. Проблемы могут быть вызваны в том числе дешевыми запчастями.

Тольяттинцы изучили ситуацию, сосредоточившись на внутренней статистике, а также официальных обращениях россиян в дилерские центры, поскольку только там есть специалисты соответствующего уровня и правильное оборудование для диагностики. В итоге АВТОВАЗ опроверг массовый характер дефектов «Ларгуса».