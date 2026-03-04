В России отзывают более 33 000 Kia Rio

В нашей стране попали под отзыв 33 013 Kia Rio поколения QB. Оказалось, что на борту таких автомобилей существует риск короткого замыкания в блоке предохранителей.

О начале сервисной кампании объявил Росстандарт, а ее реализацией занимается компания «Киа Россия и СНГ». Несмотря на бегство бренда из страны, она до сих пор остается его официальным представителем на нашей территории. Опубликован список VIN-номеров, позволяющий самостоятельно проверить, требуется ли конкретной машине визит в сервис.

Отзываемые автомобили нуждаются в замене мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU. Еще на крышку блока предохранителей должен быть наклеен рукой специалиста правильный стикер. Разумеется, все необходимые процедуры, как обычно и бывает в подобных случаях, будут проведены бесплатно.

Ситуация касается «корейцев», которые сошли с конвейера в период с 2011 по 2018 год. Тогда, напомним, «Рио» для отечественного рынка собирали в Северной столице на заводе родственной для Kia марки Hyundai.