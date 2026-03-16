Турбомоторы для LADA Azimut будут поставлять из Китая

Уже в конце 2026 года рыночный дебют в нашей стране справит кроссовер LADA Azimut. Уже известно, что эта модель получит пару вазовских атмосферников (на 1,6 и 1,8 литра), а также один турбированный. И вот именно о последнем появились новые данные.

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль etc», тольяттинцы рассматривали варианты сотрудничества со многими китайскими поставщиками. Так, например, изучался вопрос партнерства с концерном Great Wall Motor, который мог бы поделиться турбодвижком от Haval Jolion. Но, как пишет инсайдер, «что-то в переговорах пошло не так», и теперь агрегат GWM не входит в список потенциальных моторов для «Азимута».

Но как бы то ни было, с какими-то китайцами АВТОВАЗ все-таки договорился. Название компании не раскрывается. Сообщается лишь, что ей заказали разработку 1,5-литрового турбомотора, но эта разработка в виду дороговизны проекта, вероятнее всего, будет представлять собой адаптацию существующего агрегата под LADA Azimut.

LADA Azimut впервые презентовали публике на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 года. Кроссовер построен на глубоко модернизированной платформе Vesta, около тысячи компонентов, включая кузовные панели, светотехнику и заднюю подвеску, были разработаны с нуля.

В моторную гамму «Азимута», как уже было сказано, войдут атмосферники на 120 и 132 л.с., в паре с ними будут трудиться 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Что же до 150-сильного мотора, то компанию ему, как заявлено, составит классический «автомат».

Старт серийного производства запланирован на третий квартал 2026 года, а начало продаж — на четвертый. Цены, естественно, пока не называются, но предполагается, что попросят за LADA Azimut от 2,5-3 млн рублей.