Geely показала в Пекине концепт Galaxy Light и другие новейшие разработки

Компания Geely уверенно удерживает позиции одного из самых востребованных иностранных брендов на российском рынке. Отечественным автолюбителям доступен широкий модельный ряд — от компактного кроссовера Coolray и городского Cityray до флагманского Monjaro, семиместного Okavango, ультрасовременного Atlas и бизнес-седана Preface. Особое место в линейке занимают электрический кроссовер EX5 и его подключаемая гибридная версия EX5 EM-i, демонстрирующие технологические амбиции марки. О последних, кстати сказать, бренд в очередной раз заявил на Пекинском автосалоне-2026.

В Пекине Geely представила сразу несколько ключевых разработок, обозначающих стратегические направления развития бренда. Главной премьерой стал концепт-кар Galaxy Light, отражающий дизайнерское видение моделей следующего поколения. Помимо него, публике была показана специализированная архитектура для внедорожников, использующих новые источники энергии (NEV), а также интеллектуальная гибридная система i-HEV — технология, на которую компания делает серьезную ставку в борьбе за лидерство в области электрификации транспорта.

Экспозиция включала и наиболее популярные серийные модели бренда. Посетители смогли вблизи изучить гибридные кроссоверы Galaxy M7 и Galaxy M9, гибридный минивэн Galaxy V900, гибридный седан с увеличенным запасом хода Starshine 8, обновленный Monjaro с силовой установкой i-HEV и электрический кроссовер EX5.

Но премьера концепта второго поколения Galaxy Light стала, пожалуй, главным событием выставочного стенда марки. Эта модель устанавливает новую эстетическую планку для будущих электромобилей и гибридов марки, развивая уже сложившуюся фирменную философию дизайна.

Фото: Geely

По замыслу создателей, Galaxy Light знаменует переход от внешней демонстрации технологий к более глубокому восприятию изысканной роскоши. В основе концепции лежит принцип, который сами авторы формулируют как «китайский стиль, глобальная эстетика» — стремление сделать элегантные и технологичные автомобили доступными широкому кругу покупателей по всему миру.

Внешний облик концепта построен на гармонии плавных линий и тщательно проработанных деталей. Дизайнеры особое внимание уделили рисунку решетки радиатора и архитектуре головной оптики: передние фары получили интегрированную систему Crystal Blade, заметно улучшающую качество освещения дороги. Задние фонари оформлены оригинальной текстурой, рисунок которой вызывает ассоциации со звездным небом —прием, придающий корме авто выразительность и узнаваемость.

Салон Galaxy Light спроектирован по принципу человекоцентричности: технологичность здесь сочетается с уровнем комфорта, свойственным премиальным автомобилям. В отделке интерьера применяются натуральные материалы, а атмосферу формирует многоуровневое освещение, включая интеллектуальную атмосферную подсветку, способную подстраиваться под настроение водителя и пассажиров. Отдельные элементы декора отсылают к традициям китайской культуры, формируя особую восточную эстетику пространства — ту самую черту, которая позволяет Geely говорить о собственной национальной идентичности на глобальном рынке.