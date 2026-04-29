АВТОВАЗ вложит в модернизацию производства более полумиллиарда рублей

АВТОВАЗ проведет модернизацию производства во время корпоративного отпуска, который продлится с 1 по 13 мая. На эти цели предприятие выделит более 530 млн рублей. Как уточняется в пресс-релизе, рабочие и подрядчики выполнят свыше 15 000 операций общей трудоемкостью около 110 тысяч человеко-дней.

Основной объем работ связан с запуском производства кроссовера LADA Azimut и обновлением линии сборки внедорожников семейства Niva.

В программу также включены ремонт и обслуживание основных мощностей и систем. В частности, в двигательном производстве начнутся пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров. Впоследствии там планируют выпускать 1,6-литровые моторы мощностью более 120 л.с. и 1,8-литровые агрегаты, развивающие 130 «лошадок». Кроме того, обновление оборудования затронет цеха окраски, сварки и автосборочный комплекс.

Все мероприятия в рамках майской модернизации должны завершиться к 18 мая. Часть технологических линий, не задействованных на текущем этапе обновления, ранее была полностью освобождена от продукции и материалов перед длительными выходными. Их поэтапное заполнение начнется 14 мая, сразу после завершения единого корпоративного отпуска.

На время остановки производства и проведения модернизации заработную плату за персоналом сохранят в полном объеме.