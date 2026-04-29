Changan сертифицировал кроссовер Uni-T российской сборки

Компания Changan завершила сертификацию компактного кроссовера Uni-T, локализованного в нашей стране. Как следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), производство паркетника наладят на калининградском заводе «Автотор».

Наши коллеги из «Китайских автомобилей» ознакомились с документом и выяснили, что ОТТС на российский Changan Uni-T действует всего год — до апреля 2027 года. При этом технические характеристики модели не изменились: габариты кроссовера — 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1565 мм в высоту. Колёсная база равна 2710 мм. Снаряженная масса достигает 1540 кг, а технически допустимая — 1840 кг. Размерность шин — 245/45 R20.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор с индексом JL473ZQ5. Это четырехцилиндровый двигатель, выдающий 167 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Агрегат соответствует нормам «Евро-5» и может потреблять 92-й бензин. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

В базовое оснащение российского Uni-T входят фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, климат-контроль, а также система мониторинга давления в шинах. В ОТТС дополнительно указаны люк в крыше, электропривод и обогрев наружных зеркал.

Пока в России можно купить Changan Uni-T китайской сборки. Автомобили 2024 года выпуска предлагаются по цене от 3,24 млн рублей, а 2025-го — от 3 329 900 «деревянных» без учета скидок по спецпредложениям.