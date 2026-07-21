Бензиновый голод: топливный кризис выявил сильную сторону новых китайских авто

Внезапный топливный кризис лета 2026-го года выпало встречать за рулем китайского автомобиля, под капотом которого расположена главная движущая сила «поднебесного» автопрома — 165-литровая 147-сильная «турбополторашка». И реакция мотора, как и одна из его характеристик, оказалась крайне уместными для сложного времени отечественной проезжей части. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Наводнившие отечественные дороги машины из Китая, безусловно, есть за что поругать: ни культура сборки, ни проработка ключевых элементов, вроде подвески, ни постпродажное обслуживание критики на данный момент не выдерживают. Да и частенько нуждается в доработке: как мы любим, напильником. Однако есть у «чайнакаров» одна сторона, которая сейчас оказывается актуальной и даже сильной в сравнении даже с «божественным» японским автостроением: расход топлива.

Каким-то чудом те самые китайские «полторашки», которые в большинстве своем и несут службу под капотом многоликих машин из КНР, оказались весьма экономичными: от 6,5 литров на сотню километров смешанного пробега. И даже 7,5 л, если под колесами в основном городской асфальт, вполне нормальный расход для переднеприводного кроссовера, даже если ногу на педали газа не сдерживать!

Причем речь идет про АИ-92, который оказался в одночасье куда менее дефицитным, чем «девяносто пятый». Более того, «китайцы» на «втором» не просто поехали — не заметили разницу: на некоторых баках и вовсе написано, что он — в допуске!

Фото avtovzglyad.ru

При всей большой любви и к японской, и к американской, и к европейской школе машиностроения, которая сегодня на 3/4 представлена подержанными ТС, именно «китаец» позволил пережить кризис — об этом уже можно говорить, АЗС открываются, очереди уменьшаются на глазах — с наименьшей личной болью. Увы, но «вторичка» куда более прожорлива, тогда как новенький «китай» — крайне бережлив к наполнению топливного бака.

«Неотвеченным» остается, пожалуй, только один вопрос: а как китайский автопром перенесет вынужденное снижение экологического класса топлива в России?

Думаю, скоро и на него найдется подробный ответ: дилеры уже готовятся к толпам желающих обслужить двигатель.

Да и производители моторных масел напомнили, что у главной автомобильной смазки есть еще и моющие свойства, которые сегодня становятся особенно актуальными — с заменой лубриканта лучше «зачастить».

Эпоха «Евро-3» у нас только начинается, а в ее скорое окончание, будем честны, не очень-то верится: с таким топливом нам жить не менее, а наверняка и более года. Как переживет экономичный, но «горячий» и высокофорсированный турбированный двигатель 15-кратное увеличение серы? Вопрос на миллион. В прямом смысле слова.