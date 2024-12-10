ГК «СТТ» представила на Comtrans-2024 серийные модификации грузовиков «Валдай»

Сегмент коммерческого транспорта в России продолжает видоизменяться, но о дефиците речи уже не идет: рынок наполняется новыми моделями и модификациями, у логистов появляется выбор, а у производителей — новинки. Спрос, как и положено в экономической теории, рождает предложение. На чем поедут российские перевозчики уже в 2025 году, показала Международная выставка Comtrans — крупнейшее мероприятие транспортной отрасли России и стран СНГ.

На открывшей сегодня двери главной отечественной выставке, посвященной грузовому транспорту, традиционно представляют ключевые новинки и решения для всей отрасли. В частности, крупнейший российский автомобильный торговый дом коммерческой и пассажирской техники ГК «Современные транспортные технологии» презентует различные серийные модификации грузовиков семейства «Валдай».

Центр стенда занимает магистральный тягач «Валдай 45», созданный для междугородных грузоперевозок. Автомобиль оснащен 470-сильным дизельным двигателем с крутящим моментом 2200 Нм и 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач, облегчающей работу водителя и повышающей экономичность машины. Два топливных бака общей емкостью 840 литров дают возможность преодолевать до 3000 км без дозаправки. Кстати говоря, с 2024 года производство большегрузных автомобилей «Валдай 45» ведется по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку кузова.

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Шасси «Валдай 18» с дизельным двигателем объемом 6,7 литра мощностью 261 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой коробкой позволяют взять на борт от 11,8 до 12,2 тонны в зависимости от длины колесной базы. Для прохождения протяженных маршрутов без дозаправки в автомобиле установлен 450-литровый топливный бак, а автономный отопитель позволяет водителю отдохнуть в машине зимой, не запуская двигатель. Кабина доступна в 2- или 3-местной конфигурации, со спальным местом или без него, что дает возможность лучше адаптировать авто под конкретные задачи перевозчика.

Европлатформа с гидробортом на шасси «Валдай 12» имеет полную массу 11 990 кг, что исключает необходимость регистрации в системе «Платон». В списке оснащения — дизельный двигатель мощностью 169 л.с., новая 6-ступенчатая коробка передач, пневматическая задняя подвеска.

Рефрижератор на шасси «Валдай 8» — грузовик для перевозки продуктов питания, медикаментов и других товаров, которые требуют особых условий хранения, поддержания постоянной температуры и влажности воздуха. Грузоподъемность шасси составляет 4,6 тонны, гидролифта рефрижераторной надстройки — до 1 тонны. Автомобиль оснащен современным дизельным двигателем мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 420 Нм, шестиступенчатая коробкой передач, тормозами с пневматическим приводом, ABS и противобуксовочной системой.