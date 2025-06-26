Great Wall Motor вывел на рынок свой первый гибридный тягач G1050

Компания Great Wall Motor открыла в Китае продажи модели G1050 — первого в истории бренда гибридного грузовика собственной разработки. На «поднебесном» рынке новинка доступна в модификациях с двумя и тремя осями, просят за нее от 536,6 до 616,6 тысяч юаней (примерно 5,9-6,8 млн рублей по нынешнему курсу).

GWM G1050 оснащен гибридной силовой установкой Hi4-G, включающей 13-литровый дизель Cummins, электромоторы и 8-диапазонную автоматическую коробку передач. Совокупная мощность системы достигает 1050 л.с. при крутящем моменте 4500 Нм. Литий-ионная батарея емкостью 12,9 кВт·ч обеспечивает экономию горючего на 15-25% по сравнению с традиционными аналогами.

Разработчики уделили особое внимание эргономике: кабина получила удобный доступ с низкой первой ступенькой, мультимедийный комплекс с крупным тачпадом, проекционный дисплей и беспроводную зарядку, сообщает портал «Китайские автомобили». Заимствованные у внедорожника Tank 300 дефлекторы и система автономного вождения второго уровня дополняют список опций.

Производитель заявляет о впечатляющем ресурсе ключевых узлов: дизельный агрегат рассчитан на 1,8 млн км пробега, а тяговая батарея — на 1 млн км. При этом эксперты отмечают, что стоимость G1050 примерно на 100 тыс. юаней выше рыночных предложений конкурентов.

И хотя официальных данных о планах международных поставок нет, не исключается, что однажды GWM G1050 появится на зарубежных рынках, в том числе российском.