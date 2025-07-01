Россия ограничила деятельность немецкого Daimler Truck санкциями

Включение Daimler Truck в санкционный список носит скорее формальный характер, поскольку немецкий концерн еще год назад прекратил свою деятельность в России. Тем не менее, это решение подчеркивает окончательное прекращение сотрудничества.

Компания прекратила работу в нашей стране еще в 2024 году

О том, что правительство РФ включило немецкого производителя грузовиков в санкционный список, сообщили «Ведомости». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

До февраля минувшего года Daimler Truck владел 15% акций в отечественной компании КамАЗ. Но как ранее говорил ее гендиректор Сергей Когогин, немецкие партнеры прекратили с ними взаимодействие еще в феврале 2022-го, когда началась СВО.

Технологии Daimler Truck, который входит в Mercedes-Benz Group (ранее Daimler AG), применялись в том числе и при разработке грузовиков КамАЗа. Например, на седельных тягачах K4 (модель KAMAZ-5490), вставших на конвейер в 2013-м, использовалась лицензионная кабина грузового Mercedes-Benz Axor, а также силовой агрегат Mercedes OM 457LA.