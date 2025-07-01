Россия ограничила деятельность немецкого Daimler Truck санкциями

О том, что правительство РФ включило немецкого производителя грузовиков в санкционный список, сообщили «Ведомости». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
До февраля минувшего года Daimler Truck владел 15% акций в отечественной компании КамАЗ. Но как ранее говорил ее гендиректор Сергей Когогин, немецкие партнеры прекратили с ними взаимодействие еще в феврале 2022-го, когда началась СВО.
Технологии Daimler Truck, который входит в Mercedes-Benz Group (ранее Daimler AG), применялись в том числе и при разработке грузовиков КамАЗа. Например, на седельных тягачах K4 (модель KAMAZ-5490), вставших на конвейер в 2013-м, использовалась лицензионная кабина грузового Mercedes-Benz Axor, а также силовой агрегат Mercedes OM 457LA.