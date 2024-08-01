Компания BYD анонсировала выход 14 новых моделей

Как стало известно, в течение 2024 года BYD планирует представить на китайском рынке более 10 новых моделей. Они будут поровну распределены между двумя основными линейками бренда. При этом серии пополнятся как абсолютно новыми, так и уже существующими модифицированными автомобилями.

Наш рынок уже знаком с автомобилями BYD благодаря «серым» поставкам, и вполне вероятно, что российские автовладельцы увидят и новинки этого года. А потому предлагаем познакомиться с парочкой из них немного ближе.

Так, например, сайт «Китайские автомобили» сообщает, что обновленный кроссовер BYD Song Pro с гибридной силовой установкой DM-i пятого поколения поступит в продажу в четвертом квартале текущего года. Он будет оснащен тонкими фарами с хромированной перемычкой, что характерно для новой стилистики семейства. При этом SUV сохранит основные технические характеристики, хотя станет немного меньше в длину и ширину.

Из новых моделей также хочется отметить седан BYD Han L, который пополнит семейство Dynasty. Компания планирует сделать его флагманом среди четырехдверок, сместив существующего лидера. Бренд пока не раскрывает никакой информации об авто, а все снимки в сети являются шпионскими. Но благодаря им мы знаем, что дебютант получит совершенно новый дизайн.

Не менее интересными ожидаются и другие премьеры бренда. В их число войдут посвежевшие Qin Plus, Seagull, Tang с версиями L и Max, а также новые машины линеек Seal (с индексами 07 и 06 GT) и Sea Lion (05, 06 и 07 DM-i).