Mercedes-Benz признал провал электрического «Гелендвагена»

Согласно данным Handelsblatt, за почти год с момента представления модели в 2024 было реализовано всего лишь 1450 экземпляров, тогда как традиционная версия с ДВС продавалась в семь раз лучше. Официальный представитель компании отказался комментировать конкретные цифры, заявив, что бренд придерживается намеченного плана продаж.

Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, за год продаж электрическая версия «Гелендвагена» нашла в семь раз меньше покупателей, чем модификация с традиционным ДВС. И особенно слабым оказался интерес к электрокару в ключевых для Mercedes-Benz регионах. Внедорожники G 580 with EQ Technology (так называется модель) накапливаются на складах дилеров, несмотря на ограниченный выпуск.

В самой компании уже пусть пока и неофициально, но признают, что проект оказался неудачным. Связано это и с рядом технических особенностей модели: при сохранении узнаваемого дизайна она значительно тяжелее, имеет меньший запас хода (около 470 км) и лишена опции буксировки.

Единственным заметным преимуществом электромобиля стала его уникальная маневренность — благодаря четырем индивидуальным двигателям машина способна совершать маневр разворота на месте. Однако этого оказалось недостаточно для привлечения массового покупателя.

На фоне сложившейся ситуации Mercedes-Benz может пересмотреть стратегию развития линейки G-класса. В частности, запланированный на 2027 год компактный вариант внедорожника, изначально задуманный как полностью электрический, может получить и версию с традиционным ДВС.