Mercedes-AMG презентовала ультрасовременный концепт-кар GT XX

«Дочка» Mercedes, фирма Yasa, разработала для GT XX тройку электродвигателей. Их главной особенностью стала высокая производительность при небольших габаритах. Общая мощность превышает 1360 сил, обеспечивая максимальную скорость 360 км/ч. Для аккумулятора создали никель-кобальт-марганец-алюминиевые ячейки с повышенной плотностью хранения энергии. Батарея умеет быстро и часто делиться ей, и оперативно накапливать. За пять минут заряда запас хода доходит до четырех сотен километров.
В основе концепт-кара лежит новейшая архитектура AMG. EA, концепт в основном состоит из алюминия, стали и композитных материалов. Дизайн 5,2-метрового двухместного кузова является отсылкой к образу знаменитых «серебряных стрел». Обтекаемый силуэт дает Mercedes-AMG GT XX впечатляющий показатель аэродинамического сопротивления 0,198. Среди необычных активных элементов — регулируемые лопасти 21-дюймовых кованых колесных дисков.
Водительский кокпит включает в себя штурвал в стиле AMG One и парочку дисплеев с диагоналями 10,25 и 14 дюймов. Центральный тоннель подсвечен оранжевыми трубками, ремни в дверях такого же цвета заменяют обычные ручки. Передняя панель и крыша лишены отделки ради спортивного имиджа. Кресла из карбона закреплены на элементах силовой структуры кузова и снабжены сменными подушками, напечатанными на 3D-принтере.
Ожидается, что серийный суперэлектрокар, созданный на основе GT XX, покажут публике ближе к концу года. А в 2026-м на поток должны поставить производство продвинутых электродвигателей.