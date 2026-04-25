SAIC и Huawei представили на Пекинском автосалоне-2026 седан Z7 и универсал Z7T

На Пекинском международном автосалоне состоялась премьера сразу двух электрических новинок от бренда Harmony, рожденного в партнерстве SAIC и Huawei — речь о седане Z7 и универсале Z7T. Предзаказы на них уже принимаются, передает из китайской столицы корреспондент портала «АвтоВзгляд».

В основе Harmony Z7 и Z7T лежит одна и та же платформа, габариты у машин идентичные: 5036 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1465 мм в высоту при колесной базе 3000 мм. Покупателям предлагают «электрички» как с задним, так и с полным приводом. Флагманская версия с четырьмя ведущими колесами Ultra разменивает первую сотню за 3,44 секунды, тогда как заднеприводная Max+ с батареей емкостью 100 кВт·ч обещает до 905 километров пути без подзарядки по циклу CLTC. Архитектура — 800-вольтовая, заявлены два варианта тяговых аккумуляторов: на 81 кВт·ч и 100 кВт·ч.

За интеллектуальную начинку отвечает Huawei. Автомобили получили комплекс автономного вождения Qiankun Smart Drive ADS 4.1, полагающийся на 896-линейный двухлучевой лидар, и шасси Tuling Smart Chassis с адаптивной подвеской и системой динамического распределения момента DATS 3.0. Продумали и пассивную безопасность: кузов на 91% состоит из высокопрочной стали, 14 элементов — из стали прочностью 2000 МПа, а дверные ручки сохранили механический резервный привод — на случай полного обесточивания.

Стартовые цены уже объявлены. Так, за седан Z7 производитель просит от 219 800 юаней (примерно 2,5 млн рублей), а универсал Z7T обойдется минимум в 229 800 юаней (около 2,55 млн целковых). Прием заказов на домашнем рынке, как уже было сказано, открыт.