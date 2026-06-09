Для электромобилей отменят транспортный налог в Санкт-Петербурге

В Северной столице планируют отменить транспортный налог для владельцев электрокаров до 2030 года. Аналогичные меры должны коснуться автомобилей, «питающихся» природным газом.

Об этом сообщается в телеграм-канале парламента Санкт-Петербурга. Соответствующий законопроект уже одобрили в первом чтении. Местные депутаты поддержали инициативу, выдвинутую губернатором Александром Бегловым.

По мнению парламентариев Законодательного собрания, нововведения согласуются с экологической городской повесткой и помогут уменьшить негативное влияние традиционного транспорта на окружающую среду. На ее состоянии благоприятно скажется увеличение доли «зеленых авто», подчеркнул представитель главы региона Константин Сухенко.

Однако важный нюанс заключается в том, что для дорогостоящих автомобилей все останется по-прежнему при любом раскладе. Судя по всему, транспортный налог в перспективе не придется платить только тем жителям города на Неве, кто сделает ставку на «бюджетные» экологичные авто. Скорее всего, льготу распространят только на отечественные модели.