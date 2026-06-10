Сомнительная выгода владения «электричкой»: на что имеет смысл поменять ее прямо сейчас

Мода на электромобили, захлестнувшая было Европу и Китай, так и не привела к появлению в России заметной армии поклонников этой «зеленой альтернативы» классике с ДВС. Да и за рубежами нашей Необъятной уже нет прежнего хайпа. Эксперт Коротков проанализировал ситуацию, сложившуюся вокруг электрокаров, и поделился с порталом «АвтоВзгляд» своими соображениями о том, какой вариант было бы рационально выбрать сегодня вместо «батарейки на колесах».

Ажиотаж вокруг электромобилей в мире явно пошел на спад, не дождавшись, пока мода на них по-настоящему захлестнет нашу страну. Маркетинговая накрутка в пользу «экологичных» легковушек разбилась о суровую реальность эксплуатации, когда для широкой аудитории стало очевидным фактом, что преимущества «электричек» не столь велики.

Основные претензии к ним — чрезмерная цена, которая без государственных субсидий делает покупку необоснованной; слишком долгая зарядка и ограниченный ресурс поездки, не способные перевесить различные льготы типа бесплатной парковки. Опять же, отечественный авторынок в целом пребывает в настоящее время, без преувеличения, в стагнации.

Прайсы в автосалонах — заоблачные, кредиты — дорогие, а электромобили в России стоят дороже классических. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), средние цены на гибриды и электрокары в мае 2026 года выросли до 7,48 и 7,52 млн рублей соответственно.

Фото freepik/magnific.com

— Но и это еще не все недостатки «зеленых» авто, — напоминает генеральный директор компании Migtorg Александр Коротков. — Новый электромобиль с большой вероятностью окажется китайским, а значит — остаточная стоимость спустя три-четыре года будет меньше, чем в случае с аналогичным автомобилем немецкого происхождения с традиционным ДВС. Причиной тому — частые рестайлинги и перенасыщенность сегмента в целом. На спрос и стоимость повлияет старение высоковольтной батареи...

Эксперт приводит в пример популярную как минимум в европейской части страны модель Zeekr 001. В 2023 году ценник на этот автомобиль начинался с 6,5 млн рублей и менялся в зависимости от комплектации. В 2026-м, по замечанию Короткова, двух-трехлетнюю машину с пробегом меньше 75 000 км (что откровенно немного, учитывая цикл жизни любого ТС в России) можно найти меньше чем за 4 млн рублей. В среднем это потеря 40% от первоначальной стоимости.

Г-н Коротков напоминает, что BMW X5 (одной из наиболее статусных моделей бренда) в версии c дизельным агрегатом B57 в 2023 году торговалась в районе 11-11,5 млн рублей при условии отсутствия пробега. Сейчас такой вариант, по утверждению эксперта, получится найти за 10 млн рублей. То есть потеря стоимости не превышает 10-15%. Впрочем, и этот относительно скромный дисконт перекрывается популярностью машины.

Кстати, спросом в России по-прежнему пользуются и другие версии престижной модели: буквально на днях, по наблюдению портала «АвтоВзгляд», на одной из профильных площадок был продан автомобиль BMW X5 в комплектации xDrive25d Business (поколение G05) 2021 г.в. с пробегом 50 тыс. км, выставлявшийся за 6 млн руб. Можно найти на отечественном рынке и массу других проверенных марок с мощными дизельными моторами: по-прежнему доступны экземпляры в хорошем состоянии под брендами Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Volvo и др.

Фото senivpetro/magnific.com

— У электрокара нет КП, свечей, ремня ГРМ и других компонентов, подчеркивают владельцы «электричек», когда речь заходит про техническое обслуживание и ремонты, — продолжает Коротков. — Но есть батарея, чей ресурс ограничен годами и циклами разрядок. Первого владельца это, скорее всего, не коснется, а вот следующий ощутит нехватку батареи на себе. Замена тягового аккумулятора — процедура все еще не самая массовая, да и стоит значительных денег.

Но самое спорное в дискуссии об электромобилях — стоимость километра пробега. Если заряжаться исключительно дома по ночному тарифу, машина действительно дает заявленное количество «руб. на км».

Но как только владелец попадает в реалии коммерческих зарядных станций, то, при потере емкости батареи зимой разница с затратами на дизтопливо сокращается до статистической погрешности. При этом использование горючего не требует смены образа жизни: заправился за пять минут — и поехал. А вот зарядных станций даже в городах-миллионниках нашей Необъятной пока очень мало.