Кроссовер BMW X2 получил «горячую» версию M35i

Разработчики оснастили баварский «паркетник» со спортивным характером подвеской M Sport и модернизированной тормозной системой с фиксированными суппортами. Благодаря этому «горячий» кроссовер с нуля до 100 км/ч может разогнаться за 4,9 секунды.

Внешний вид BMW X2 M35i отличается спортивным пластиковым обвесом с новым дизайном: задним спойлером, выполненном в М-стиле, двумя патрубками выхлопной системы и колесными дисками диаметром 19 дюймов, которые опционально можно заменить на 20-дюймовые.

В салоне для водителя и переднего пассажира появилась пара спортивных кресел с эффективной боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. За дополнительную плату покупателю доступен проекционный экран на лобовом стекле, куда выводятся необходимые бортовые показатели.

Производство такой «двоечки» стартует в ноябре этого года, европейский рынок увидит автомобиль не раньше марта 2019 года. Ценник на кроссовер пока держится в секрете, но скоро мы о нем узнаем.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» протестировал этот баварский кроссовер, правда с моторчиком поскромнее. Нужен ли BMW X2 M35i в повседневной жизни — можно узнать здесь.