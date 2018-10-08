Дизайн Mitsubishi Eclipse Cross отметили престижной премией

Эта же черта разделила заднее стекло на две части, сохранив при этом неплохую обзорность. Не остался без внимания экспертов и внешний вид передней части кросс-купе, выполненный в фирменном стиле бренда. Стоит отметить, что премия Good Design Award была основана в 1957 году и уже почти 60 летее эксперты занимаются комплексной оценкой промышленного и графического дизайна.

В России купеобразный «паркетник» предложен с 1,5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 150 л. с., работающей в паре с «механикой» или с вариатором. Кроме того, покупатель может присмотреть себе автомобиль либо с передним приводом, либо с приводом на все четыре колеса.

В базовом варианте Mitsubishi Eclipse Cross получил галогенную головную оптику со светодиодными ходовыми огнями, тканевую отделку салона, простую мультимедиа с радиоприемником и проигрывателем MP3, а также обычный климат-контроль. Ценник на «японца» в младшей комплектации стартует от 1 409 000 рублей.