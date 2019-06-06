В России стартовало производство нового BMW X7

Фото: BMW
На мультибрендовом заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, стартовало производство самого большого кроссовера баварской марки BMW X7. Первый экземпляр уже сошел с конвейера.
Светлана Ермолаева

Для того, чтобы собирать BMW X7 на предприятии в начале этого года пришлось провести модернизацию оборудования: привести в порядок оснащение и установить новое. Так что теперь производственная площадка бренда рассчитана на 25 000 автомобилей (4000 из них будет приходиться как раз на «Икс седьмой»), тогда как в прошлом году из заводских ворот выехало 20 000 «баварцев».

Но премиальные немцы долго не задержатся на «Автоторе». Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания BMW планирует строить собственное предприятие, кстати говоря там же, под Калининградом.

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6 июня 2019
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