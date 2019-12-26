Обновленный Mitsubishi ASX сертифицирован в России

Еще в начале декабря портал «АвтоВзгляд» писал, что Mitsubishi привезет к нам две новинки — кроссовер ASX и рамный внедорожник Pajero Sport. И вот первая хорошая новость, касающаяся паркетника: машина прошла обязательную сертификацию и готова появиться у дилеров.

Базовым мотором обновленного ASX станет 1,6-литровый агрегат с отдачей в 117 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощные версии располагают 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с., агрегатированным с вариатором. Привод может быть передним или полным.

В списке базового оборудования значатся климат-контроль, несколько подушек безопасности, «противоугонка» и другие опции. В средних и топовых версиях есть подогрев сидений, светодиодная оптика, а так же камера заднего вида, изображение с которой выводится на центральное салонное зеркало. Кроме этого, имеется навигация, люк и большой набор электронных помощников водителя. Цены станут известны ближе к началу продаж.