Пять способов получить скидку в автосалоне

На самом деле, по законам современного авторынка, официальные дилеры, как и сами производители, зачастую просто вынуждены снижать цены на свой товар, и причины для этого могут быть самые разные. В любом случае, чтобы не оказаться обманутым, покупателю следует досконально изучить условия договора купли-продажи, чтобы исключить скрытые выплаты за дополнительные услуги.

Залежалый товар

Чаще всего продавец идет на дисконт с целью освободиться от залежалого товара. Например, ему выгодно таким образом привлечь покупателя, чтобы распродать оставшиеся экземпляры устаревшей модели накануне выхода обновленной версии или очередного поколения. Если речь идет о популярном автомобиле с устойчивым спросом, то скидки могут достигать 15%.

Кроме того, дилеры всегда торопятся освободить свои складские помещения для новых поставок накануне новогодних праздников, чтобы как можно скорее реализовать машины уходящего года выпуска.