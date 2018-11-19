Пять способов получить скидку в автосалоне

Большинство российских автолюбителей, привыкших к разнообразным уловкам и ухищрениям со стороны маркетологов, уверены, что скидки, которые предлагают автосалоны, в конечном итоге таят в себе обман. Ведь ни один продавец не будет снижать стоимость товара для покупателя просто так — за его красивые глаза. А значит ему верить нельзя, и в его обещаниях обязательно прячется какой-то подвох. Так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
На самом деле, по законам современного авторынка, официальные дилеры, как и сами производители, зачастую просто вынуждены снижать цены на свой товар, и причины для этого могут быть самые разные. В любом случае, чтобы не оказаться обманутым, покупателю следует досконально изучить условия договора купли-продажи, чтобы исключить скрытые выплаты за дополнительные услуги.
Залежалый товар
Чаще всего продавец идет на дисконт с целью освободиться от залежалого товара. Например, ему выгодно таким образом привлечь покупателя, чтобы распродать оставшиеся экземпляры устаревшей модели накануне выхода обновленной версии или очередного поколения. Если речь идет о популярном автомобиле с устойчивым спросом, то скидки могут достигать 15%.
Кроме того, дилеры всегда торопятся освободить свои складские помещения для новых поставок накануне новогодних праздников, чтобы как можно скорее реализовать машины уходящего года выпуска.
Программы лояльности
Программы лояльности чаще всего предлагают премиальные бренды с целью сохранения существующих клиентов. Понятное дело — состоятельных покупателей всегда меньшинство, и производители престижных марок вынуждены формировать для них выгодные условия для повторных продаж. Так что поклонники статусных автомобилей обычно всегда следят за корпоративными программами, и могут рассчитывать на бонус лояльности, который в среднем составляет 5%. Хотя все чаще к таким предложениям прибегают и более доступные бренды.
Специальные программы
Еще один способ привлечь покупателей — специальные программы, основные из которых — кредитные, страховые, трейд-ин и госсубсидии. Благодаря партнерскому сотрудничеству с различными банками, продавец действительно в состоянии предложить выгодные комиссии при продаже кредитов — около 2%. А при покупке страховых полисов, у клиента всегда есть возможность сравнить условия стороннего страховщика и того, с кем работает дилер. Ведь иногда за счет взаимовыгодного партнерства автосалоны озвучивают клиентам бонусы до 40% от суммы страховой премии.
А при покупке авто по программе трейд-ин выгода клиента от фиксированного дисконта будет целиком зависеть от оценочной стоимости сдаваемого автомобиля. Использование всех перечисленных программ при приобретении машины сулит реальные выгоды.
Скидки на дефекты
Старым и верным способом сэкономить для рядового автолюбителя остается покупка выто с незначительными дефектами, которые становятся причиной скидки — сколами, царапинами, потертостями, небольшими вмятинами. При этом автодилеры могут предложить и различные выгодные варианты компенсации — подарки в виде комплекта сезонной резины, дополнительные опции или бесплатное обслуживание на определенный период.
Юбилеи и праздники
Конечно, такой фразы, как «Гуляют все!» не дождешься ни от дилеров, ни от производителей, но специальные акции, приуроченные к различным юбилеям и праздникам, у них иногда практикуются. В подавляющем большинстве случаев столь широкие жесты — грамотно спланированное PR-мероприятие для повышения благополучного имиджа марки. Как правило, это позволяют себе крупные и известные игроки авторынка. Скидки могут быть приурочены как к гражданским праздникам, так и к юбилейным событиями бренда или дилера.