В России подешевел бюджетный седан Geely Emgrand 7

Теперь обновленный седан Geely Emgrand 7 предлагается на российском рынке с двумя базовыми версиями, оснащенными 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 103 л. с. и механической коробкой передач. Таким образом ценник на бюджетную версию стартует от 735 990 ₽.

В базовой комплектации Geely Emgrand 7 порадует покупателей богатым списком опций, в который входит кнопка запуска мотора, бортовой компьютер с цветным 4,2-дюймовым TFT-дисплеем и функция задержки выключения фар.

Прежде обновленный седан предлагался лишь в двух комплектациях «Комфорт» и «Люкс» с бензиновой «четверкой» объемом 1,8 л мощностью 133 л. с. В качестве коробки передач у них, кроме шестиступенчатой «механики», доступен «вариатор». Эти версии также подешевели — их цены упали на 70 000 «деревянных».