Дилеры жалуются на острый дефицит бюджетных моделей

Так, автосалоны KIA пожаловались, что им остро не хватает моделей Rio, Cerato и Optima. В центре, где торгуют автомобилями Skoda, очень ждут поставок кроссоверов Karoq и Kodiaq. Дилерам Volkswagen ныжны новые Polo, а у продавцов марки Hyundai выстроилась очередь за «Солярисами» и «Кретами». По прогнозам, в сентябре ситуация не улучшится: спрос на иномарки сейчас просто ажиотажный, люди не только скупают машины из наличия, но и оплачивают авто из будущих партий.

Во всех салонах порталу «АвтоВзгляд» дали одинаковый прогноз — дефицит удастся победить не раньше октября-ноября. На радость продавцов, клиенты охотно оплачивают любые «допы», лишь бы поскорее забрать автомобиль.

Летнему «хапуну» есть простое объяснение. В начале года автосалоны распродавали прошлогодние запасы. А потом планету накрыла пандемия. Заводы остановились, а дилерские центры закрылись. В итоге поставки новых машин сильно задержались… Захотят ли марки отработать возникший дефицит в свою пользу, переписав прайс-листы, вопрос открытый.

Но вот компенсировать курсовую разницу представительствам придется точно: евро подорожал почти до 88 рублей, а на машины сохранились старые ценники.. И слухи об этом только подогревают интерес покупателей. Что, в свою очередь, может спровоцировать очередное подорожание транспортных средств. Хотя тут автоэксперты во мнениях расходятся.