«Автодом» стал дилером Foton и показал первую модель китайского бренда

Foton Toano производят в КНР с 2015 года. Его длина может варьироваться от 5015 до 5990 мм, а высота — от 2415 до 2430 мм. Колесная база, в зависимости от модификации, составляет от 2933 до 3750 мм. То есть выбрать будет из чего.

Под капотом работает американский наддувный «дизель» Cummins ISF китайского производства. Его мощность равна 160 л. с. Выбор коробок передач невелик. Это «механика» на пять или шесть ступеней. Кстати, агрегат хорошо знаком российским покупателям.

Для начала нам предложат цельнометаллические фургоны полной массой 3,5 и 4,2 тонны, а затем 16-местные автобусы. Позже станут доступны и различные надстройки. Для их производства заключат соглашение с одной из отечественных компаний.

О ценах пока информации нет. Но для ориентира отметим, что в Китае «прайс» на Foton Toano стартует от 95 700 юаней (примерно 1 080 000 рублей).