Chery начала торговать аксессуарами на Ozon

Китайская Chery объявила о расширении сотрудничества с Ozon — отныне на маркетплейсе можно в любой точки России купить оригинальные аксессуары, дополнительное оборудование и сувенирную продукцию напрямую от дистрибьютора. Стоимость товаров соответствует рекомендованной для дилерских центров.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Chery, на Ozon можно получить дополнительную выгоду при покупке через акции и скидки, которые дает сам маркетплейс. На этом ресурсе в официальном магазине бренда для каждого товара созданы карточки, в которых указана применимость товара к модельному ряду марки, чтобы можно было точно понять, подойдет ли выбранный аксессуар к машине. Наконец, чтобы развеять все сомнения, можно задать вопрос продавцу через раздел «Вопросы о товаре», указав VIN автомобиля.

Напомним так же, что в магазине Chery на Ozon в разделе «Автомобили» посетителям доступен весь модельный ряд бренда с бензиновыми моторами — кроссоверы Tiggo 4 Pro, 7 Pro Max, 8 Pro, 8 Pro Max и седан Arrizo 8. А вот SUV с гибридной силовой установкой по-прежнему можно купить только в шоу-румах официальных дилеров.