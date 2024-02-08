Как это будет по-русски: внедорожник Oting Paladin перевели на кириллицу

Китайская компания Sinomach Automobile объявила, что ранее презентованный в России внедорожник на платформе Nissan Terra на российском рынке получит имя «Паладин». Что? По мнению наших восточных партнеров, будет способствовать укреплению и развитию двустороннего сотрудничества между РФ и КНР,

Как сообщает пресс-служба Sinomach Automobile, компания уже зарегистрировала в России соответствующий товарный знак. Автомобиль, получивший название на кириллице, является первой моделью из серии внедорожников бренда Oting. В российской версии машина получила 2-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. и 8-ступенчатый «автомат» ZF.

— Россия — первая страна, с которой Sinomach Automobile будет совершать экспортные операции. Поэтому мы приняли решение писать название первого автомобиля для России кириллицей, — заявил глава российского филиала марки Цзи Цзыюань.

Первые 20 дилерских центров марки заработают у нас уже в феврале, в этом же месяце начнутся и розничные продажи. Планируется, что до конца года дилеров станет 60, а до конца 2025 года должны открыться еще 30 автосалонов. На 2024 год запланирована премьера еще нескольких моделей бренда Oting.