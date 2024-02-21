Бюджетное предложение: ищем недорогие новые авто не китайского происхождения

При всем своем нынешнем разнообразии авторынок России по-прежнему испытывает лютый дефицит недорогих автомобилей. Что, впрочем, вполне понятно: на дорогих и хорошо «нафаршированных» вариантах и производитель, и его дилеры зарабатывают куда больше. Да и потребитель, надо сказать, все чаще голосует рублем за мощные и навороченные транспортные средства. Точнее сказать – голосовал до недавнего времени.

Сегодня же стараниями властей авторынок, мягко говоря, стагнирует: автокредиты стали непомерно дорогими, а прайсы на новые авто и не думают снижаться: спасибо высоким пошлинам, акцизам и пресловутому утильсбору. И даже грандиозные скидки, что нынче предлагают автосалоны, коренным образом на ситуацию не влияют. Иными словами, массовому покупателю все острее и острее не хватает бюджетных «тачек».

А вот с ними, повторимся, проблемы. Так, при бюджете в 1 млн. рублей нынче можно рассчитывать только на новенькие LADA. Да и в сегменте до двух «лямов» предложение весьма ограничено все теми же изделиями АВТОВАЗа и скудно оснащенными маломощными «китайцами».

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Да, сегодня нам все настойчивее говорят о грядущих официальных поставках в страну легковушек из Ирана и Индии, ценники на которые должны вроде как укладываться максимум в полтора миллиона деревянных. Но как скоро это произойдет и, главное, будут ли эти машины реально недорогими – совершенно неизвестно.

Другими словами, если новые «колеса» по относительно сходной цене нужны здесь и сейчас, имеет смысл присмотреться к авто, ввезенными в РФ по схеме параллельного импорта. Удивительно, но достойные варианты имеются. Впрочем, более подробно об этом можно узнать в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который вы найдете здесь.