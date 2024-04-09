Opel возродил модель Frontera

Компания Opel официально вернула в свою линейку модель Frontera. Но если в 90-х это был брутальный рамный внедорожник, то в наши дни — электрифицированный кроссовер, призванный заместить хорошо известный россиянам Crossland.

Особенностью возрожденной Frontera стал дизайн, который хоть и далек от угловатых форм прародителя, но выделяется на фоне своих обтекаемых современников нарочито квадратными формами. В салоне, наоборот, ничего необычного — пара 10-дюймовых экранов цифровой панели приборов и мультимедиа, мультифункциональный руль и док-станция для смартфона. Такой тип подключения позволяет управлять гаджетом штатными клавишами автомобиля. Для зарядки предусмотрено несколько беспроводных площадок с охлаждением, а для крепления планшетов — гибкие держатели.

Заявлено, что Frontera имеет грузовой отсек объемом 460 литров, который при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1600 литров, а также штатные рейлинги на крыше для установки внешнего багажника.

Клиенты смогут выбирать между полностью электрическим вариантом Frontera и модификациями с 48-вольтовой гибридной технологией. В любом случае обещан «высокий уровень удовольствия от вождения благодаря специальной настройке шасси», но детальные технические характеристики новинки пока не раскрыты.