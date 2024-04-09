АВТОВАЗ объявил цену LADA Granta с «автоматом»

Российский автогигант официально возобновил продажи Granta с классическим «автоматом» Jatco. Такую модификацию бестселлера LADA соберут ограниченным тиражом, а стоить она будет ожидаемо больше других версий.

В течение 2024 года будет собрано всего 5000 машин с автоматической коробкой передач Jatco. Ее предложат как для седана в комплектации Comfort Plus стоимостью от 1 176 900 рублей, так и для лифтбэка — от 1 247 900 рублей для модели в версии #CLUB.

Технически две модификации отличаться друг от друга не будут. LADA Granta с «автоматом» получит 98-сильный бензиновый 1,6-литровый двигатель ВАЗ 21126 в связке с классической 4-ступенчатой трансмиссией Jatco, складские запасы которой остались у российского автопроизводителя еще с досанкционных времен.

Добавим, что стартовая цена «Гранты» в принципе — 699 900 рублей. Именно столько просят за седан в базовой комплектации «Стандарт».