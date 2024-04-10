Mazda заинтриговала тизером нового седана

В конце апреля, когда свои двери для посетителей распахнет Пекинский автосалон, состоится довольно много громких автопремьер — причем не только китайских. В числе дебютантов грядущего моторшоу может оказаться и новый седан Mazda — преемник Mazda6, созданный в сотрудничестве японцев с «поднебесным» брендом Changan.

Скорую премьеру четырехдверки анонсирует тизер, опубликованный совместным предприятием Changan Mazda. На нем, как водится, изображен закамуфлированный автомобиль и стоит интригующая пометка «Скоро». Судя по силуэту, азиаты готовят к дебюту не кроссовер, а классический седан. И именно он, по слухам, станет преемником модели Mazda6, которая известна в Китае (да уже и в России благодаря «серому» импорту) как Atenza.

Новинка должна поступить в продажу в 2025 году. Детальной информации о силовых агрегатах нет, но уже известно, что она получит гибридную и полностью электрическую силовые установки. В основу автомобиля может лечь платформа Changan EPA, которую использует седан SL03 от Deepal — суббренда китайской марки.

Кстати, по данным Autohome. cn, компания зарегистрировала два новых торговых знака — EZ-6 и EZ-60. Их, как ожидается, получат седан и кроссовер соответственно. Но подробностей о последнем пока нет.