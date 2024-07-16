В Россию привезли суперкроссовер Ferrari за 130 миллионов рублей

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже Ferrari Purosangue. Кроссовер в черном цвете кузова с отделкой салона в тон экстерьеру, дополненный пакетом углепластиковых деталей, сошел с конвейера в 2024 году. Заявлено, что машина совсем новая, без пробега — Purosangue обещают привезти в Россию в течение пяти дней с полной таможенной очисткой.
Автомобиль оснащен 6,5-литровым атмосферным V12, заимствованным у спорткара Ferrari 812 Superfast. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода от Ferrari GTC4 Lusso. Яркий и необычный кроссовер из Маранелло готовы импортировать под заказ за 132 147 100 рублей.