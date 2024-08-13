В России стартовали продажи кроссовера Exeed RX с «автоматом»

Если раньше кроссовер Exeed RX предлагался в России исключительно с семиступенчатым «роботом», то теперь покупатели могут приобрести автомобиль с классическим восьмидиапазонным «автоматом». Продажи комплектации Premium, оцененной в 5,3 млн. рублей, уже начались.

И если коробка у Exeed RX в исполнении Premium новая, то двигатель остался прежним — кроссовер оснащается двухлитровым турбомотором на 249 л.с. Новая модификация менее динамичная, чем та, что подразумевает «робот». Автомобиль с «автоматом» разгоняется до первой сотни за 8,6 секунды, в то время как с DCT — за 7,6.

Судя по спецификациям, новая версия и более «прожорливая». Так, в городе она потребляет 11,2 литра на 100 км (против 10,5 л), на трассе — 6,9 л (вместо 5,9 л), а в смешанном цикле — 8,5 л (у «робота» — 7,6 л). Рекомендованное топливо, разумеется, то же — бензин марки АИ-95.

Exeed RX в «автоматической» комплектации Premium стоит аж на 400 000 рублей дороже, чем прежняя топовая версия Platinum (4,9 млн.). Но разница в цене обусловлена, конечно, не только иной коробкой — у нового исполнения ряд «эксклюзивных» опций. В частности, электрорегулировка рулевой колонки, массаж водительского кресла и мониторинг состояния шофера, который осуществляется с помощью камеры.

Добавим, что всего у Exeed RX в России теперь три комплектации, и базовой является Prestige. За кроссовер в самом простом исполнении дилеры просят от 4 600 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.