Российский рынок люксовых машин с пробегом вырос на 16%

В этом году с января по март жители нашей страны купили 527 люксовых автомобилей на «вторичке». По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 16%. В 2024-м новых владельцев за тот же период нашли 455 машин.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, люксовый сегмент вторичного рынка демонстрировал уверенный рост на протяжении восьми месяцев, сдувшись в марте. В итоге в начале весны рынок просел на 4%, но, тем не менее, сумел сохранить положительную динамику.

На подержанные автомобили Bentley у нас пришлось более 40% продаж за первые три месяца текущего года. Rolls-Royce и Maserati вдвоем сумели откусить 35-процентную долю, реализовав 98 и 88 машин соответственно. По моделям в тройку лидеров вошли Bentley Continental GT и Bentayga, а также Lamborghini Urus.