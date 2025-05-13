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В России запустили единое мобильное приложение для машин GWM

Речь идет о брендах Haval, Tank, Wey и Ora

Новое приложение китайского автогиганта Great Wall Motor (GWM) позволяет дистанционно управлять автомобилем, мониторить его состояние. Китайцы позаботились о возможностях для коммуникации и добавили полезный контент.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России запустили единое мобильное приложение для машин GWM

Российским пользователям программ My Haval, Tank, Ora&Wey беспокоиться о сложностях перехода на новый софт не придется — аккаунты автоматически перенесены в единое приложение GWM. Весь набор прежних функций сохранился, но возможностей стало больше. Например, найти автомобиль можно одним касанием смартфона. На его рабочий стол добавляются виджеты, позволяющие дистанционно запустить мотор, открыть двери и окна, включить климат-контроль.

Кнопка «E-Guide» появилась в разделе «Доступные сервисы» на экране управления машиной. Это позволяет автоматом загрузить онлайн-руководство по конкретному «китайцу», подключенному к учетной записи владельца. Бортовой софт самостоятельно научился определять конкретную модель и собирать по ней нужную информацию.

Для установки единого приложения GWM на смартфон требуется операционная система Android 7.0 или iOS 13.0, либо их более продвинутые версии. Инструкции для перехода опубликованы на официальных сайтах вышеназванных брендов.

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