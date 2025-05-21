Dongfeng eπ 007, который ждут в России, получил обновленный салон

Dongfeng eπ 007 или Yipai 007 может быть и электрокаром, и последовательным гибридом. Появившись на китайском рынке прошлой весной, модель уже пережила рестайлинг. Снаружи принципиальных изменений нет, из новшеств предусмотрены 19-дюймовые колесные диски Star Shine с шинами Continental.

Как пишет Autohome, обновленная пятидверка дебютирует на родине сегодня, 21 мая. В случае последовательного гибрида eπ 007 по-прежнему будет приводить в движение 218-сильный электрический мотор. После обновления такой лифтбэк сможет проехать только на электротяге 230 км вместо прежних двух сотен. Общий запас хода вырос до 1230 км.

Чистокровная «электричка» пока выпускается в трех версиях. Первые две получили задний привод и отдачу в 218 и 272 л.с. При наличии системы 4х4 мощность вырастает до 544 л.с. Ожидается, что максимальная дальность пробега после рестайлинга вырастет до 650 км. То есть на те же три десятка, что и у гибрида.

В салоне обновленного eπ 007 можно найти 10,25-дюймовую приборную панель, иной руль с обогревом и кожаной отделкой. Массажеры в креслах стали лучше, да и в целом для оформления интерьера использовали более качественные материалы. Мультимедийный комплекс другой, но 15,6-дюймовый экран остался. Можно рассчитывать на операционную систему eπ OS 2.0 и встроенный ассистент DeepSeek.

Dongfeng уже не первый день собирается вывести суббренд eπ на российский рынок, но конкретных сроков все еще, к сожалению, нет.