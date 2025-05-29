Онлайн-продажи автомобилей в России: ВТБ Авто вышел на рынок дистанционных продаж

В ВТБ Авто [входит в группу ВТБ — Прим .] сообщили, что теперь доступна возможность приобрести автомобиль полностью дистанционно. Для этого не нужно никуда ездить — достаточно выбрать марку и модель на сайте, получить консультацию эксперта, оформить документы и произвести оплату онлайн. Цена автомобиля, указанная на сайте, останется неизменной. Кроме того, указывается, что доставка купленного авто возможна до указанного адреса, уточнили в пресс-службе.

По словам генерального директора ВТБ Авто Сергея Медынского, компания сотрудничает напрямую с производителями, что позволяет предлагать автомобили по конкурентоспособным ценам. В ассортименте представлено более 20 марок, включая Lada, Chery, Changan, Haval, Geely, Exeed, Gac, Jetour, Kaiyi, Baic, Voyah, Evolute и другие. Сообщается, что доступна возможность приобретения машин, ввозимых из-за рубежа.

На сервисе также представлены автомобили различных марок, включая европейские: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen; корейские: Hyundai, Kia и японские: Toyota, Mazda, а также китайские автомобили, ввозимые по параллельному импорту.

Кроме того, отмечается, что компания самостоятельно организует поставки — без посредников и сторонних поставщиков. В Китае у сервиса есть собственный офис и партнеры-поставщики, а также логистическая служба, которая занимается доставкой машин клиентам в Россию.

«В начале года мы провели исследование, которое показало, что 55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн. Это упрощает сложный процесс покупки машины, делает его удобнее и помогает избежать „навязывания“ лишних услуг и сервисов. Можно ожидать, что дистанционная покупка авто в скором времени станет нормой, что подтверждают наши данные: за последний год рынок онлайн-продаж машин вырос в 4 раза», — рассказал Сергей Медынский.

Отметим, что по результатам опроса, проведенного компанией в феврале 2025 года, большинство респондентов (65%) предпочитают оплачивать машину собственными средствами, тогда как 35% рассматривают вариант кредитования.

Около 48% россиян рассматривают возможность покупки автомобиля стоимостью от 1,5 до 3 миллионов рублей, в то время как 33% не готовы тратить на машину более 1,5 миллиона рублей.

Среди альтернативных форм владения транспортом наиболее известным оказался лизинг — о нем осведомлены 75% участников опроса. Аренда автомобилей известна 63% респондентов. Подписка на авто менее распространена — о ней слышал лишь каждый четвертый, однако 66% опрошенных выразили желание попробовать этот сервис.

Согласно исследованию, основные сложности при покупке автомобиля включают высокие цены (отметили 50% респондентов), длительный поиск подходящей модели (46% респондентов), навязывание дополнительных услуг (43% респондентов) и неудобное расположение автосалонов (20% респондентов).